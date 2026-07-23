Alhamdulillah, Rumah Lansia di Cijeruk yang Nyaris Ambruk Kini Layak Huni

jpnn.com, BOGOR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merehabilitasi rumah tidak layak huni milik seorang mustahik lanjut usia, Rukoyah (84), di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Program Rumah Layak Huni.

Rumah berukuran sekitar 65 meter persegi yang ditempati Rukoyah bersama anaknya yang menderita stroke dan empat cucunya itu sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan.

Dinding bambu yang rapuh, dapur yang rusak, serta rembesan dari septic tank menjadi sejumlah persoalan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan penghuni.

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Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen Baznas dalam menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Program Rumah Layak Huni ini merupakan komitmen Baznas RI untuk memastikan dana zakat dari para muzaki disalurkan secara tepat sasaran demi membantu asnaf fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan," ujar Idy dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7).

Menurut Idy, Program Rumah Layak Huni tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui penyediaan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.

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"Kami berharap perbaikan rumah ini dapat menghadirkan hunian yang lebih aman, sehat, dan layak, sekaligus meringankan beban ekonomi serta psikologis keluarga Rukoyah," katanya.

Rukoyah mengaku bersyukur karena rumah yang sebelumnya nyaris roboh kini telah berubah menjadi bangunan yang lebih kokoh dan nyaman untuk ditempati.