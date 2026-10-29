Alhamdulillah, Rupiah Menguat Hari Ini, Diperkirakan Masih Bisa Berlajut

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Kamis pagi (29/10).

Menurut Josua, pergerakan rupiah dipengaruhi keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, untuk mempertahankan suku bunga.

Adapun, kurs rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis, bergerak menguat 43 poin atau 0,24 persen menjadi Rp18.141 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.184 per USD.

“Pada FOMC (Federal Open Market Committee) Oktober 2026, The Fed mempertahankan suku bunga kebijakan pada level 3,75–4,00 persen, sesuai dengan ekspektasi konsensus,” ucap Josua di Jakarta, Kamis.

The Fed disebut menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas harga.

Dua anggota FOMC, yaitu Gubernur Lisa Cook dan Presiden Cleveland Fed Beth Hammack, menyampaikan dissent dengan memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps).

Bank sentral AS tersebut juga mengumumkan pengurangan jumlah pertemuan kebijakan pada tahun depan yang akan menjadi forum bagi anggota untuk memberikan suara terkait suku bunga kebijakan.

“The Fed tidak memberikan indikasi yang jelas mengenai kemungkinan kenaikan kembali suku bunga kebijakan pada Desember 2026,” ujar Josu.