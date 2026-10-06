Alhamdulillah, Sore Ini Rupiah Menguat Terhadap USD

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa bergerak menguat 18 poin atau 0,10 persen menjadi Rp17.899 per dolar AS (USD).

Sebelumnya rupiah berada di level Rp17.917 per dolar AS.

Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menilai penguatan rupiah dipengaruhi potensi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) semakin mengecil.

“Data ketenagakerjaan dan inflasi yang lebih lemah ini telah mengurangi kemungkinan adanya kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan tanggal 27-28 Oktober mendatang,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, dilaporkan Personal Consumption Expenditures (PCE) tercatat lebih rendah dari ekspektasi. PCE Price Index tetap berada di level 3,4 persen year on year (yoy) pada Agustus 2026, di bawah konsensus sebesar 3,7 persen yoy.

Adapun data nonfarm payrolls (NFP) AS, sebagaimana laporan Xinhua, bertambah sebanyak 29 ribu lapangan kerja pada bulan September, jauh di bawah perkiraan.

Sementara itu, tingkat pengangguran naik 4,2 persen pada September 2026, meningkat dari 4,1 persen pada bulan sebelumnya.

Pertambahan lapangan kerja yang lesu pada bulan September ini kontras dengan kenaikan solid sebesar 133 ribu lapangan kerja pada bulan Agustus.