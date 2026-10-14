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Alhamdulillah, Tahun Depan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi

Alhamdulillah, Tahun Depan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi
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BBM subsidi. Ilustrasi: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi meski harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) menembus USD 112,81 per barel pada September 2026.

“Enggak, enggak ada (kenaikan BBM),” kata Juda dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

Saat ditanya mengenai dampak kenaikan harga minyak dunia, Juda mengatakan, pemerintah akan melakukan perhitungan ulang.

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Namun, Juda menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan subsidi BBM maupun memperlebar defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak tersebut.

Juda juga menyatakan kebijakan subsidi ke depan akan lebih difokuskan agar lebih tepat sasaran.

"Enggak ada (kenaikan harga BBM tahun depan), jadi (subsidi) lebih difokuskan ya. Lebih ditarget," ujarnya.

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Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata ICP September 2026 sebesar USD 112,81 per barel, naik USD 23,38 dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar USD  89,43 per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia September 2026.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi tahun depan

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