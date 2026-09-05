Alhamdulillah, TPP PPPK Naik Lumayan, Selanjutnya soal Penyesuaian Ijazah

jpnn.com - TANGERANG – Para PPPK teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, mendapatkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai bulan ini.

Kenaikan TPP PPPK penuh waktu di lingkup Pemkot Tangerang tergolong lumayan, karena tambahan pendapatan di kisaran Rp400 ribu hingga Rp1,3 juta.

DPRD Kota Tangerang menyatakan kenaikan TPP bagi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Penuh Waktu jadi momentum meningkatkan kinerja.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo mengatakan kenaikan TPP bagi PPPK penuh waktu harus diimbangi dengan pelayanan publik yang maksimal.

Apalagi kenaikan TPP ini merupakan hasil proses panjang yang dilakukan Pemkot Tangerang dan DPRD dalam mendengar aspirasi dan menyesuaikan kondisi fiskal daerah.

DPRD juga meminta kepada Pemkot Tangerang untuk memberikan pengawasan agar kinerja PPPK teknis penuh waktu dapat lebih optimal setelah adanya kenaikan TPP mulai bulan ini.

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"Jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan bukti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jadi lebih baik, cepat dan efisien," ujar Arief di Tangerang, Jumat (4/9).

Sementara itu, terkait aspirasi penyesuaian ijazah bagi PPPK, DPRD Kota Tangerang memastikan akan terus berkoordinasi secara proaktif dan kolaboratif dengan pemerintah pusat.