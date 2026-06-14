Ali Hanafiah: Jadikan KNPI Perekat Persatuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanafiah menegaskan KNPI harus menjadi perekat persatuan bangsa dan wadah berhimpunnya seluruh potensi pemuda Indonesia.

Ali Hanafiah menegaskan hal tersebut saat melantik Ketua dan Pengurus DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangkaian Musyawarah Daerah (MUSDA) VII KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu (14/6).

Dalam arahannya, Ali Hanafiah meminta seluruh jajaran KNPI, khususnya DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik, untuk menjaga soliditas organisasi serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

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Menurutnya, KNPI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh organisasi kepemudaan dalam melahirkan gagasan, inovasi, dan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

"KNPI harus menjadi perekat persatuan bangsa. Pemuda tidak boleh terjebak dalam perpecahan, tetapi harus menjadi pelopor persatuan, pembangunan, dan kemajuan Indonesia,” tegas Ali Hanafiah.

Ketua Umum DPP KNPI juga menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang maju, kuat, dan sejahtera.

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Pada kesempatan tersebut, Ali Hanafiah secara resmi melantik Saudara Agus Salim Misman sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran pengurus masa bakti yang baru.

Dia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta mampu memperkuat peran KNPI sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.