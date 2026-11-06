ALI Ingatkan Pembatasan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Bisa Picu Kelangkaan dan Kenaikan Harga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menilai kebijakan pembatasan truk logistik di akhir tahun berpotensi menghambat pemulihan industri dan memicu disparitas harga akibat tersumbatnya distribusi bahan baku maupun produk akhir.

Mahendra menjelaskan bahwa dua minggu menjelang akhir tahun merupakan masa tersibuk (peak season) bagi industri logistik.

Perusahaan manufaktur umumnya mengejar target penjualan tahunan sekaligus memenuhi lonjakan permintaan masyarakat di daerah, terutama untuk komoditas sensitif seperti sektor makanan dan minuman.

"Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik. Apalagi jika demand-nya besar seperti air minum kemasan, jika suplainya sedikit, pasti akan menyebabkan harga naik," ujar Mahendra dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, momentum akhir tahun adalah waktu bagi pengusaha untuk mencari pendapatan tambahan guna memenuhi kewajiban seperti bonus karyawan dan tunjangan Natal.

Mahendra membandingkan dengan Singapura yang justru membuat regulasi khusus untuk mendukung cash flow pengusaha di masa liburan demi mendongkrak setoran pajak negara.



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Alih-alih membatasi truk logistik, ALI menyarankan pemerintah untuk melakukan pembagian jam operasional yang adil di jalur utama dengan memprioritaskan angkutan barang.

Pemerintah diusulkan mengalokasikan waktu malam hari, misalnya pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, khusus untuk truk logistik, sementara kendaraan pribadi dan bus diarahkan beroperasi pada siang hari.