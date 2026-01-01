Aliansi Anak Kampung Minta Informasi soal SP3 Denny Indrayana ke Mabes Polri

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Anak Kampung mengantar surat permohonan informasi tentang penerbitan SP3 mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Mabes Polri.

“Yang dilakukan oleh Prof Denny ini kan ada dugaan yang sampai saat ini belum _clear,_ adanya dugaan perbuatan tindak pidana korupsi tentang payment gateway yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wamenkumham. Kita tahu ada temuan BPK dan ternyata statement beliau menyatakan karena kesepakatanlah SP3 itu bisa dikeluarkan,” kata Koordinator Aliansi Anak Kampung Acep Edy Setiawan di Mabes Polri, Selasa (3/11).

Denny Indrayana terseret dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham tahun 2014–2015.

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Namun belakangan, Denny mengklaim bahwa pengusutan perkara korupsi telah dihentikan melalui penerbitan SP3 karena kurangnya alat bukti.

Sementara Ketua Tim Hukum Aliansi Anak Kampung Ranto Sibarani SH menjelaskan tujuan mereka mengantar surat informasi SP3 ini untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian penerbitan SP3 kasus yang berdasarkan temuan BPK diduga merugikan keuangan negara Rp32 miliar.

“Hari ini kami mendampingi beliau untuk meminta, menyurati PPID dalam hal ini Kadivhumas Polri untuk memberikan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Denny Indrayana,” terang Ranto.

Ranto menambahkan bahwa setelah mendapatkan informasi, pihaknya akan menguji mekanisme dan proses penerbitan SP3 Denny, sekaligus menjawab rumor tentang penerbitan SP3 itu didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan tertentu.

“Nantinya, apa yang akan kami lakukan setelah mendapatkan SP3 ini, tentu terkait dengan hukum. Kami akan menguji apakah benar proses terbitnya SP3 tersebut, kami juga akan menguji apakah tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang bisa di-SP3-kan dengan satu komitmen atau satu agreement (kesepakatan) sebagaimana yang diungkapkannya,” paparnya.