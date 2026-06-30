Aliansi Kelompok Cipayung Jakarta Gelar Demonstrasi, Begini Tuntutannya
jpnn.com, JAKARTA -
Aliansi Kelompok Cipayung DKI Jakarta terdiri dari DPD GMNI Jakarta, PMII DKI Jakarta, dan HMI Badko Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Koperasi Merah Putih dan Istana Negara.
Aksi ini merupakan respons keras atas tragedi kemanusiaan yang menewaskan 5 orang warga sipil saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih yang terafiliasi dengan SPII.
Koordinator Aksi, Bung Dendy selaku Ketua DPD GMNI Jakarta saat memimpin massa aksi menuntut penghentian total program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, penolakan pembentukan batalion teritorial, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk militerisme di ruang sipil.
Aliansi Cipayung Jakarta dalam orasinya menggarisbawahi bahwa nyawa rakyat tidak boleh dikorbankan demi syahwat militerisme dan kepentingan oligarki.
Aksi di depan Kementerian Koperasi menuntut pencopotan Menteri Koperasi, pembubaran program koperasi desa tersebut, serta mendesak pembersihan jajaran direksi dan komisaris PT Agrinas yang didominasi oleh purnawirawan TNI AD.
?Aliansi Cipayung DKI Jakarta membedah karut-marut program ini melalui tiga landasan utama bangsa:
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Aliansi Kelompok Cipayung DKI Jakarta terdiri dari DPD GMNI Jakarta, PMII DKI Jakarta, dan HMI Badko Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Kemenkop.
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