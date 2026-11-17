jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta mendukung Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wapres menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Deklarasi dukungan tersebut mereka sampaikan di Condet, Jakarta Timur pada Senin (16/11).

"Surat pernyataan dari kami, sore ini juga kami sampaikan ke Istana Presiden," ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta Mochtar Marasabessy.

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Dia menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang menjadikan Dasco sosok ideal pengganti Gibran.

Di antaranya integritas dan rekam jejak Dasco selama di parlemen.

Mochtar menyebut sampai saat ini kepemimpinan Dasco bisa disebut teruji, bersih dan berkomitmen kepada kesatuan bangsa Indonesia.

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Selama jadi Wakil Kepala DPR, Dasco dinilai memiliki kepiawaian politik serta komunikasi lintas parpol.

Dia juga ingin Dasco berkomitmen meningkatkan perekonomian di daerah kepulauan. Serta menjaga kedaulatan maritim atau laut Indonesia.