Aliansi Mitsubishi-Nissan Melahirkan Rogue PHEV dan Navara

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi mulai tancap gas dengan memproduksi Rogue Plug-in Hybrid untuk pasar Amerika Utara serta Navara di kawasan Oseania, lewat kolaborasi erat dengan Nissan.

Langkah tersebut menegaskan bahwa aliansi dua raksasa otomotif Jepang itu bukan sekadar berbagi logo, melainkan juga dapur produksi.

Produksi Rogue Plug-in Hybrid telah berjalan sejak 12 Januari di Pabrik Okazaki, Jepang.

Baca Juga: Mitsubishi Triton Street Tampil Unik di Segmennya

SUV PHEV dijadwalkan meluncur di Amerika Utara pada kuartal pertama 2026, menyasar konsumen yang kini makin melirik kendaraan elektrifikasi.

Sementara itu, perakitan Navara dimulai lebih awal, yakni 20 Desember 2025 di Pabrik Laem Chabang, Thailand, dan akan tersedia di pasar Oseania pada akhir kuartal yang sama.

Kolaborasi menjadi bukti nyata sinergi Mitsubishi dan Nissan dalam menjawab kebutuhan pasar global.

Melalui skema OEM (Original Equipment Manufacturer), Nissan dapat memperluas lini produknya secara lebih efisien tanpa harus membangun fasilitas baru.

Di sisi lain, Mitsubishi Motors diuntungkan dengan optimalisasi kapasitas pabrik yang berdampak langsung pada efisiensi biaya produksi.