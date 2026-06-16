Aliansi Ormas Madiun Raya dan Garda Prabowo Keluarkan 6 Poin Sikap

jpnn.com, MADIUN - Aliansi organisasi masyarakat se-Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya menyampaikan enam poin pernyataan sikap terkait situasi sosial politik yang berkembang. Mereka menyerukan masyarakat menjaga persatuan, kerukunan, serta mengedepankan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Pernyataan sikap tersebut disampaikan pada Senin (15/6) di Posko Garda Prabowo Madiun Raya.

Ketua Garda Prabowo Madiun Raya, Eko Hadi Susilo, mengatakan pihaknya merasa terpanggil untuk menyampaikan sikap sebagai sukarelawan pendukung Presiden Prabowo Subianto.

“Ketika ada yang menurut kami menghina, memfitnah Prabowo, serta ada demo yang mengatasnamakan masyarakat, namun masyarakat yang mana? Kami sebagai sukarelawan Prabowo merasa terpanggil untuk membela,” ujar Eko, Senin (15/6).

Dalam pernyataan bersama tersebut, Aliansi Ormas Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya menyampaikan enam poin sikap.

Pertama, aliansi menyatakan menolak segala bentuk pernyataan yang mengandung unsur penghinaan, provokasi, dan berpotensi memecah belah bangsa. Kedua, mereka mendukung kebebasan berpendapat yang dilakukan secara bertanggung jawab serta sesuai dengan norma hukum dan etika sosial.

Ketiga, aliansi mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya wilayah Madiun Raya, untuk menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan nasional. Keempat, mereka menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

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Kelima, Aliansi Ormas Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya mendorong terciptanya ruang demokrasi yang sehat, santun, dan berorientasi pada solusi. Keenam, mereka menyatakan kesiapan menjaga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila terdapat kelompok atau golongan yang mereka nilai sebagai upaya melawan pemerintahan.

“Garda Prabowo bersama aliansi ormas Madiun Raya siap menurunkan ribuan relawan untuk menjaga pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Eko.