Aliansi Pelajar Pemuda Nusantara Gelar Doa Bersama-Santunan untuk Seribu Anak Yatim
jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Pelajar Pemuda Nusantara menggelar doa bersama dan pemberian santunan kepada seribu anak yatim pada Minggu sore.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk bermuhasabah sekaligus memohon rida Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, serta kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Koordinator Aliansi Pelajar Pemuda Nusantara Emil mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan maupun setelahnya.
Dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan menolak segala bentuk kericuhan serta ujaran kebencian.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya selama bulan suci Ramadan. Kami juga menolak segala bentuk kericuhan dan ujaran kebencian. Mari kita jaga Indonesia agar tetap aman, damai, dan sentosa,” ujar Emil.
Selain itu, Emil menekankan bahwa doa bersama menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.
“Doa bersama ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah kita dalam menjaga persaudaraan dan kebersamaan di Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa persatuan merupakan benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, sekaligus menjadi tameng dari isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
