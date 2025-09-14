menu
Aliansi Rakyat Peduli Negara Menegaskan Dukungan Atas Soliditas TNI-Polri

Aksi damai ARPN yang digelar di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (14/9). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan pernah goyah mendukung TNI dan Polri.

Pernyataan itu ditegaskan lewat aksi damai yang digelar di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (14/9).

Koordinator ARPN, Mario menyebutkan aksi damai itu adalah bentuk nyata bahwa rakyat tetap berdiri di belakang TNI dan Polri.

Dia menilai isu retaknya hubungan antarkedua institusi hanyalah propaganda murahan untuk melemahkan pertahanan bangsa.

“Kalau ada yang bilang TNI dan Polri bermusuhan, itu bohong besar. Hari ini kita buktikan, rakyat tetap bersama aparat negara,” kata Mario.

Menurutnya, tanpa soliditas TNI-Polri, mustahil Indonesia bisa menjaga stabilitas dan kedaulatan.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak terhasut oleh provokator yang mencoba membenturkan kedua institusi.

“Jangan pernah beri ruang bagi pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa. Kami percaya TNI-Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat,” lanjutnya.

