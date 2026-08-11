Aliansi Serikat Pekerja Tanjung Perak Gelar Aksi Solidaritas untuk 6 Karyawan APBS

jpnn.com - Aliansi Serikat Pekerja Tanjung Perak bakal menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Aksi bertajuk "Satu Terdampak Semua Bergerak" itu digelar bersamaan dengan sidang pembacaan pleidoi enam karyawan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), perusahaan grup Pelindo yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi pengerjaan pengerukan alur laut Pelabuhan Tanjung Perak.

"Aksi tersebut digelar demi solidaritas dan kebersamaan terhadap teman-teman kami yang sedang berjuang mendapatkan keadilan atas tuduhan korupsi tersebut," kata Juru bicara Aliansi Serikat Pekerja Tanjung Perak Andra, melalui siaran pers, Selasa (11/8/2026).

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Melalui aksi tersebut, mereka ingin memohon kepada majelis hakim agar membebaskan para terdakwa dari tuntutan karena para karyawan APBS dinilai tidak terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

"Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah apakah seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan benar-benar telah terpenuhi?" kata Andra.

Menurutnya, pertanyaan tersebut menjadi penting karena Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pada pokoknya mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara PT APBS, katanya, berdasarkan uraian yang disampaikan terkait jalannya persidangan, sejauh ini disebutkan tidak ditemukan bukti adanya aliran dana kepada enam pegawai PT APBS yang menjadi terdakwa maupun kepada pihak Pelindo.

Kondisi tersebut menurutnya menjadi bagian penting dalam menguji tuduhan adanya tindakan memperkaya diri sendiri. Sementara, dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada aliran dana kepada enam pekerja PT APBS yang menjadi terdakwa.