menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Aliansi Sukarelawan Prabowo Sebut Presiden Tak Perlu Hadiri Kongres Projo

Aliansi Sukarelawan Prabowo Sebut Presiden Tak Perlu Hadiri Kongres Projo

Aliansi Sukarelawan Prabowo Sebut Presiden Tak Perlu Hadiri Kongres Projo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah relawan Prabowo menilai tak ada urgensi Presiden menghadiri Kongres IProjo di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Cinta Prabowo, Garuda Asta Cita Nusantara, Rampas 08, Garuda Emas, dan Garda 08, menyatakan bahwa tidak ada urgensi bagi presiden untuk hadir dalam Kongres Projo.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium Apel Kebangsaan, H. Kurniawan, yang mewakili aliansi relawan tersebut.

Da menilai, ada potensi agenda terselubung di balik undangan yang ditujukan kepada Presiden untuk hadir di acara Projo.

Baca Juga:

“Kami menilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali untung ruginya jika Presiden datang ke Kongres III Projo,” ujar H. Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (1/11).

Menurut Kurniawan, perjuangan menjadikan Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa bukan hal yang mudah.

“Butuh perjuangan panjang yang mengorbankan keringat, air mata, dan darah. Karena itu, kami wajib menjaga dan mengawal beliau dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menegaskan, kehadiran Prabowo di acara Projo justru dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan wibawanya.

“Kehadiran Prabowo di sana bisa berdampak olok-olok kepada beliau, dan itu yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sejumlah relawan Prabowo menilai tak ada urgensi Presiden menghadiri Kongres IProjo di Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI