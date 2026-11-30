jpnn.com, JAKARTA - Aliansi untuk Ruang Aman menghadirkan berbagai kegiatan kolaboratif sepanjang 23-29 November 2026 di M Bloc Space, Jakarta dalam rangka peringatan 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP) 2026 di M Bloc Space Jakarta.

Pada puncak acaranya merrka mewujudkan ruang aman bagi perempuan membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Diperlukan keterlibatan dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk mencegah kekerasan, melindungi penyintas, serta memastikan akses terhadap keadilan.

Selama tujuh hari, Aliansi untuk Ruang Aman menghadirkan 28 kegiatan dengan melibatkan 41 organisasi dan mitra dari berbagai sektor serta menjangkau tidak kurang dari 1.200 peserta.

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Rangkaian ini mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas, generasi muda, dan masyarakat untuk mendorong upaya bersama dalam mencegah kekerasan berbasis gender serta menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

Salah satu bentuk keterlibatan publik adalah melalui awareness walk dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menuju M Bloc Space, serta kegiatan olahraga lainnya.

Diikuti oleh sekitar 500 peserta, kegiatan ini mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut menyuarakan penghentian kekerasan terhadap perempuan.

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Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi mengatakan sepanjang 2025, mereka mencatat 13.800 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Sementara itu, jumlah korban anak yang tercatat mencapai 22.967.

“Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan juga menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan berusia

15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya,” ujar dia.