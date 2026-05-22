Alibaba Cloud Tegaskan Komitmen di Indonesia, Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Alibaba Cloud, perusahaan teknologi digital dan kecerdasan milik Alibaba Group menegaskan komitmen kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan terkemuka di Indonesia.

Kerja sama tersebut melibatkan berbagai sektor strategis untuk mempercepat transformasi digital nasional.

Beberapa perusahaan besar yang menjadi mitra utama meliputi PosIND, Bulog, serta PT Agrinesia Raya.

PosIND, perusahaan logistik milik negara, memanfaatkan layanan Alibaba Cloud untuk meningkatkan kapasitas transaksi.

Implementasi ini diklaim berhasil meningkatkan kapasitas pemrosesan hingga tiga kali lipat.

Sementara itu, Bulog turut menggunakan infrastruktur cloud untuk mengamankan distribusi bantuan pangan nasional.

Solusi itu digunakan untuk memastikan keandalan serta skalabilitas operasional di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, PT Agrinesia Raya juga melakukan pemusatan sistem TI ke Alibaba Cloud.