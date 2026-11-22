jpnn.com - TERNATE – Seluruh guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bersamaan per 1 Januari 2027.

Begitu menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, status mereka menjadi ASN pusat, yakni di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Selanjutnya, Kemendikdasmen akan melakukan redistribusi penempatan guru PPPK penuh waktu.

Nah, Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, memanfaatkan momentum alih status guru PPPK tersebut untuk melakukan pemerataan 526 tenaga pendidik di lingkup pemda setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate Samin Marsaoly mengatakan pemerataan guru di wilayah kepulauan menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di Kecamatan Pulau Hiri, Batang Dua, dan Moti yang masih membutuhkan dukungan tenaga pendidik.

“Kebijakan pengalihan tidak hanya sebatas perubahan status kepegawaian, tetapi juga dapat menjadi solusi terhadap persoalan pemerataan tenaga pendidik,” katanya di Ternate, Sabtu (21/11).

Dia mengatakan jumlah guru yang masuk dalam rencana pengalihan mencapai 526 orang.

Namun, mekanisme dan waktu pelaksanaannya masih menunggu hasil rapat teknis serta petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.