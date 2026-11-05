Aliran Uang ke Perwira Polri NTB Terungkap di Sidang Lalu Ahmad Zaini, Ini Kata Kombes Kholid

jpnn.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) merespons fakta persidangan terkait aliran uang dari Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini alias LAZ kepada sejumlah perwira Polri di NTB.

Konon, uang itu diberikan sejak LAZ menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT AMGM.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengaku belum dapat menindaklanjuti hal tersebut sebelum ada hasil akhir persidangan.

"Ya mas, sambil menunggu semua hasil dari persidangan untuk langkah tindak lanjut yang akan dilakukan," kata Kombes Kholid, Kamis (5/11/2026).

Saat ditanya apakah Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB akan memantau persidangan yang berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Kholid ogah komentar.

Munculnya sejumlah nama perwira Polri yang bertugas di NTB sebagai pihak yang menikmati uang dari LAZ ini terungkap dalam sidang lanjutan terdakwa Alvonsus Gani yang berlangsung pada Rabu (4/11).

Nama-nama perwira Polri itu pada awalnya tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Direktur Operasional PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Dadi Rahman.

Bukti yang menguatkan adanya nama perwira Polri sebagai penerima uang dari LAZ turut dilampirkan dalam bentuk salinan percakapan antara saksi Dadi Rahman dengan LAZ.