Aliran Uang Korupsi Chromebook kepada Sekda Lombok Timur Masih Diselidiki

jpnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur masih mendalami keterangan saksi guna menelusuri perbuatan hukum dalam pengembangan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat tahun anggaran 2022.

"Masih penyelidikan. Belum naik ke tahap penyidikan. Masih dalami pemeriksaan saksi," kata Kepala Kejari Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati di Mataram, Selasa (27/10/2026).

Namun, dia enggan membeberkan identitas maupun jumlah saksi yang telah dimintai keterangan dalam pengembangan kasus itu

Gusti Ayu menegaskan bahwa pihaknya mendahulukan penyelesaian penyidikan kasus yang kini sedang berjalan, yakni dugaan korupsi Dana Desa Kotaraja dan pengadaan buku.

"Kami fokus selesaikan yang penyidikan dahulu," ucapnya.

Penyelidikan kasus korupsi Chromebook jilid dua oleh Kejari Lombok Timur ini tidak terlepas dari petunjuk putusan pengadilan tingkat banding yang meminta penuntut umum mendalami keterlibatan bupati dan sekretaris daerah periode jabatan 2018-2023 yang mengarah pada dugaan gratifikasi.

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Dua orang yang disebut secara terang benderang ikut menikmati uang korupsi hingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp9,2 miliar tersebut adalah Sukiman Azmy, mantan bupati Lombok Timur bersama Muhammad Juaini Taofik selaku sekretaris daerah Lombok Timur.

Dalam amar putusan, hakim turut menyebut Sukiman menerima uang Rp1,3 miliar dan Juaini Taofik senilai Rp500 juta.