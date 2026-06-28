Aljazair Lulus, Iran Gigit Jari, Cek Jadwal Lengkap 32 Besar Piala Dunia 2026
jpnn.com - DALLAS - Aljazair secara dramatis lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 3-3 dengan Austria pada matchday terakhir Grup J di Kansas City Stadium, Kansas, Minggu (28/6) siang WIB.
Hasil itu membuat Iran yang menunggu laga tersebut (persaingan di peringkat ketiga terbaik) harus gigit jari, kalah bersaing dan harus angkat koper.
fifa
Pada waktu yang bersamaan, Argentina memetik kemenangan ketiga dari tiga laga di Grup J, mengalahkan Yordania 3-1 di Dallas.
Satu dari tiga gol Argentina dicetak Lionel Messi -yang merumput dari bench pada menit ke-60.
Itu gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026, membuat Messi memimpin daftar top skor. (fifa/jpnn)
Hasil Pertandingan Penyisihan Grup Piala Dunia 2026
MD 1
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
Grup K: Portugal vs Kongo 1-1
Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2
Grup L: Ghana vs Panama 1-0
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1
Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1
Grup B: Kanada vs Qatar 6-0
Grup A: Meksiko vs Korea 1-0
Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0
Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1
Grup C: Brasil vs Haiti 3-0
Grup D: Turki vs Paraguay 0-1
Grup F: Belanda vs Swedia 5-1
Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1
Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0
Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4
Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0
Grup G: Belgia vs Iran 0-0
Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2
Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3
Grup J: Argentina vs Austria 2-0
Grup I: Prancis vs Irak 3-0
Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2
Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2
Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0
Grup L: Inggris vs Ghana 0–0
Grup L: Panama vs Kroasia 0–1
Grup K: Kolombia vs Kongo 1–0
MD3 Grup
Grup B: Swiss vs Kanada 2-1
Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar 3–1
Grup C: Skotlandia vs Brasil 0–3
Grup C: Maroko vs Haiti 4–2
Grup A: Ceko vs Meksiko 0–3
Grup A: Afrika Selatan vs Korea 1–0
Grup E: Curacao vs Pantai Gading 0–2
Grup E: Ekuador vs Jerman 2–1
Grup F: Jepang vs Swedia 1–1
Grup F: Tunisia vs Belanda 1–3
Grup D: Turki vs Amerika Serikat 3–2
Grup D: Paraguay vs Australia 0–0
Grup I: Norwegia vs Prancis 1-4
Grup I: Senegal vs Irak 5-0
Grup H: Tanjung Verde vs Arab Saudi 0–0
Grup H: Uruguay vs Spanyol 0–1
Grup G: Mesir vs Iran 1–1
Grup G: Selandia Baru vs Belgia 1–5
Grup L: Panama vs Inggris 0-2
Grup L: Kroasia vs Ghana 2-1
Grup K: Kolombia vs Portugal 0-0
Grup K: Kongo vs Uzbekistan 3–1
Grup J: Aljazair vs Austria 3–3
Grup J: Yordania vs Argentina 1–3
Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Afrika Selatan (3) | 3. Korea (3) | 4. Ceko (1)
B: 1. Swiss (7) | 2. Kanada (4) | 3. Bosnia Herzegovina (4) | 4. Qatar (1)
C: 1. Brasil (7) | 2. Maroko (7) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)
D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (4) | 3. Paraguay (4) | 4. Turki (3)
E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (6) | 3. Ekuador (4) | 4. Curacao (1)
F: 1. Belanda (7) | 2. Jepang (5) | 3. Swedia (4) | 4. Tunisia (0)
G: 1. Belgia (5) | 2. Mesir (5) | 3. Iran (3) | 4. Selandia Baru (1)
H: 1. Spanyol (7) | 2. Tanjung Verde (3) | 3. Uruguay (2) | 4. Arab Saudi (2)
I: 1. Prancis (9) | 2. Norwegia (6) | 3. Senegal (3) | 4. Irak (0)
J: 1. Argentina (9) | 2. Austria (4) | 3. Aljazair (4) | 4. Yordania (0)
K: 1. Kolombia (7) | Portugal (5) | 3. Kongo (4) | 4. Uzbekistan (0)
L: 1. Inggris (7) | 2. Kroasia (6) | 3. Ghana (4) | 4. Panama (0)
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.
fifa
Jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026 (WIB)
fifa
Penyisihan grup Piala Dunia 2026 selesai. Babak 32 Besar dimulai Senin dini hari nanti. Cek jadwal lengkap di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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