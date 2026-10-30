Alkhairaat Bakal Gelar Silatnas, Teguhkan Peran Perekat Sosial & Penjaga Harmoni

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JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan Islam Alkhairaat akan menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan mengusung tema Guru Tua Memanggil.

Silatnas yang bakal digelar di Ballroom Hotel Sahid pada 30 November 2026 itu menjadi momentum konsolidasi umat sekaligus memperkuat peran Alkhairaat menjaga persatuan dan harmoni sosial, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Menurut Ketua Panitia Silatnas Alkhairaat Syamsudin M Pay, kegiatan juga menjadi sarana menegaskan kembali kontribusi organisasi dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial bagi bangsa dan negara.

“Melalui nilai-nilai inti yang dipegang teguh, Alkhairaat memposisikan diri sebagai episentrum harmoni kawasan timur Indonesi dengan mengedepankan dakwah yang menghargai adat istiadat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjunjung tinggi keberagaman,” ujar Syamsudin, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan Alkhairaat merupakan ormas Islam, yang berdiri pada 1930 di Palu, Sulawesi Tengah. Sejak awal berdiri, Alkhairaat konsisten bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

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Menurut dia, Alkhairaat juga menjadi salah satu aset bangsa melalui ribuan lembaga pendidikan yang didirikan secara mandiri.

Lembaga tersebut meliputi madrasah, sekolah, pesantren, hingga universitas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia timur dan tengah.