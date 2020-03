All England 2020: Minions 2, Endo/Watanabe 6

jpnn.com, BIRMINGHAM - Tidur Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions usai final All England 2020 mungkin tak akan nyenyak.

Ganda putra Indonesia nomor satu dunia itu baru saja keok dari duet Jepang Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (peringkat enam dunia), dalam partai pemungkas All England 2020 di Arena Birmingham, Senin (16/3) dini hari WIB.

Minions takluk rubber game 18-21, 21-12, 19-21 dalam laga berdurasi 72 menit (statistik BWF).

Minions bukan tampil jelek, tetapi Endo/Watanabe yang main luar biasa.

Hats off - that was the greatest match of the tournament and both fully played their part ????



Endo & Watanabe and Sukamuljo & Gideon, take a bow ????#YAE20 pic.twitter.com/9O3OVggpPa — ???? Yonex All England Badminton Championships ???? (@YonexAllEngland) March 15, 2020