All England 2026: Alwi Farhan Harus Lawan Rasa Trauma sebelum Memukul Chou Tien Chen
jpnn.com - Alwi Farhan memastikan tempat di perempat final All England 2026 setelah menundukkan unggulan ketujuh asal Taiwan Chou Tien Chen.
Bertanding di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026), Alwi tampil solid dan menang dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-19.
Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Alwi.
Pasalnya, ini menjadi kemenangan perdana Alwi atas Chou setelah sebelumnya gagal memanfaatkan peluang saat bertemu di Australian Open 2025.
"Alhamdulillah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Allah, saya berada di sini bukan karena diri saya, tetapi karena Tuhan saya."
"Jadi tidak lupa mengucap puji syukur sebaik-baiknya," ucap Alwi.
Pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu juga mengakui bahwa kemenangan kali ini tidak hanya ditentukan oleh faktor teknik, tetapi juga pertarungan mental di dalam dirinya.
Menurut Alwi, pengalaman pahit saat menghadapi Chou sebelumnya sempat meninggalkan keraguan.
Alwi Farhan mengaku harus melawan rasa trauma sebelum menyingkirkan Chou Tien Chen di 16 besar All England 2026.
