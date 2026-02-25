All England 2026: Bukan Tanpa Alasan, Skuad Bulu Tangkis Indonesia 'Ngebut' ke Inggris

jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia mengambil langkah strategis menjelang tampil di turnamen bergengsi bertajuk All England 2026.

Rombongan atlet dan pelatih memilih bertolak lebih awal ke Inggris demi memaksimalkan proses adaptasi sebelum kompetisi dimulai.

Alwi Farhan dan rekan-rekan dijadwalkan terbang ke London pada Selasa (24/2/2026) malam dengan rute penerbangan transit melalui Istanbul.

Setibanya di Inggris pada Rabu (25/2), tim tidak langsung berlatih, melainkan melanjutkan perjalanan darat menuju Milton Keynes yang menjadi basis persiapan.

Keputusan berangkat lebih cepat disambut positif jajaran pelatih.

Program aklimatisasi yang dirancang PBSI dinilai krusial untuk membantu para pemain menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu, suhu, serta kondisi cuaca yang kontras dengan Indonesia.

"Menurut saya sangat bagus kami bisa berangkat lebih awal. Pengaruhnya cukup besar untuk anak-anak," ucap pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho.

Pelatih ganda putra itu menilai faktor non-teknis kerap menjadi penentu di turnamen besar, terutama ketika atlet harus menghadapi cuaca dingin dan jadwal pertandingan yang padat.