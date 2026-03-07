All England 2026: Di Tengah Badai Kekalahan, Raymond/Joaquin Jaga Asa Indonesia

jpnn.com - Indonesia hampir kehilangan seluruh wakilnya pada perempat final All England 2026.

Dari enam pemain yang turun bertarung di fase delapan besar, hanya satu yang mampu bertahan.

Harapan Merah Putih kini bertumpu kepada pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil melangkah ke semifinal setelah menuntaskan perlawanan unggulan ketiga asal China Liang Wei Keng/Wang Chang.

Dalam duel yang berlangsung sekitar 36 menit, Raymond/Joaquin tampil meyakinkan dan menutup pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-12.

Hasil ini terasa istimewa bagi Raymond/Joaquin. Pasalnya, ini merupakan debut mereka di ajang All England, tetapi langsung mampu menembus empat besar.

Sementara itu, lima wakil Indonesia lainnya harus menghentikan langkah di perempat final.

Mereka ialah Alwi Farhan, pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, Putri Kusuma Wardani, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.