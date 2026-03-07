All England 2026: Harapan Indonesia di Tangan Raymond/Joaquin, Raksasa Korea Menunggu
jpnn.com - Pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kini memikul harapan Indonesia di ajang All England 2026.
Mereka tak menafikan status sebagai wakil terakhir Merah Putih di turnamen legendaris itu menghadirkan tekanan tersendiri.
Raymond/Joaquin berhasil menjaga napas Indonesia setelah menyingkirkan pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang pada babak perempat final All England 2026.
Kemenangan tersebut membuat Raymond/Indra melangkah ke semifinal.
Sementara itu, lima wakil Indonesia lainnya yang tamoil di perempat final harus mengakui keunggulan lawan-lawannya.
Meski menyadari sorotan tertuju kepada mereka, Raymond menegaskan dirinya dan Joaquin berusaha tetap menikmati pertandingan tanpa terbebani ekspektasi besar publik.
"Tekanan jadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal All England pasti ada tapi kami tidak mau menjadikan itu sebuah beban," tegasnya.
Pada babak semifinal, ganda putra ranking 17 dunia itu bakal mendapat ujian berat.
