All England 2026: Jonatan Christie Soroti Realitas Baru Tunggal Putra

jpnn.com - Kemenangan tiga gim mengantar Jonatan Christie ke babak 16 besar All England 2026.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu (4/3/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menang dengan skor 21-11, 10-21, 21-15.

Hasil ini datang di tengah atmosfer persaingan yang ketat, menyusul tumbangnya sejumlah pemain unggulan di babak pertama.

Beberapa nama besar seperti unggulan teratas asal China, Shi Yu Qi, unggulan ketiga dari Denmark, Anders Antonsen, hingga wakil Prancis, Alex Lanier, harus tersingkir lebih cepat.

Situasi itu menegaskan ketatnya persaingan tunggal putra di turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini.

Bagi Jojo, All England bukan sekadar turnamen biasa.

Ajang ini telah masuk dalam daftar prioritasnya sejak awal musim, dengan persiapan yang dilakukan secara khusus setelah tampil di India Open.

"All England adalah salah satu turnamen yang menjadi target saya. Event yang besar dengan poinnya pun juga cukup besar."