All England 2026: Jonatan Christie Soroti Realitas Baru Tunggal Putra
jpnn.com - Kemenangan tiga gim mengantar Jonatan Christie ke babak 16 besar All England 2026.
Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu (4/3/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menang dengan skor 21-11, 10-21, 21-15.
Hasil ini datang di tengah atmosfer persaingan yang ketat, menyusul tumbangnya sejumlah pemain unggulan di babak pertama.
Beberapa nama besar seperti unggulan teratas asal China, Shi Yu Qi, unggulan ketiga dari Denmark, Anders Antonsen, hingga wakil Prancis, Alex Lanier, harus tersingkir lebih cepat.
Situasi itu menegaskan ketatnya persaingan tunggal putra di turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini.
Bagi Jojo, All England bukan sekadar turnamen biasa.
Ajang ini telah masuk dalam daftar prioritasnya sejak awal musim, dengan persiapan yang dilakukan secara khusus setelah tampil di India Open.
"All England adalah salah satu turnamen yang menjadi target saya. Event yang besar dengan poinnya pun juga cukup besar."
Jonatan Christie lolos ke 16 besar All England 2026 lewat laga tiga gim di tengah rontoknya unggulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- All England 2026: Saat Favorit Tumbang, Alwi Farhan Muncul Sebagai Ancaman Baru
- All England: Jojo Tak Kaget Melihat Shi Yu Qi & Anders Antonsen Angkat Koper Lebih Awal
- Jonatan Christie Tembus 16 Besar All England 2026, Masih Butuh Adaptasi
- Ganda Campuran Pastikan Satu Tempat di Perempat Final All England 2026
- All England 2026: Menang Meyakinkan, Fajar/Fikri Tantang Pasangan Naik Daun
- Rahasia Fajar/Fikri Mengalahkan Wakil Malaysia di 32 Besar All England 2026