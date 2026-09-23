All New Pajero Bikin Heboh Indonesia, Ini Jawaban Jujur Mitsubishi
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran All-New Pajero di panggung global sukses bikin para pencinta SUV di Indonesia heboh.
Nama besar yang melegenda sejak 1982 itu seperti memanggil ingatan lama tentang ketangguhan off-road khas Mitsubishi.
Respons hangat publik tanah air ini tak luput dari perhatian PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).
Mereka mengaku senang melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi sejak mobil tersebut muncul pertama kali di Jepang.
Meski begitu, MMKSI sangat senang dengan perhatian masyarakat Indonesia.
Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro, menegaskan bahwa meski sama-sama menyandang nama besar dan DNA SUV yang kuat, All-New Pajero dan Pajero Sport yang selama ini beredar di Indonesia adalah dua racikan yang berbeda.
Keduanya dirancang untuk ceruk pasar dan karakter pengemudi yang tak sama.
"All-New Pajero dan Pajero Sport sama-sama membawa DNA dan tradisi yang kuat," ujar Irwan di Jakarta, Rabu (23/9).
Kehadiran All-New Pajero di panggung global sukses bikin para pencinta SUV di Indonesia heboh.
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