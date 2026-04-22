All Out demi MBG, Kemen PU & PTPP Tuntaskan Pembangunan 69 Titik SPPG di 15 Provinsi dalam 37 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan konstruksi dan investasi nasional PT PP (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional melalui penyelesaian Proyek Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3 Tahun Anggaran 2025.

Proyek itu merupakan bagian dari dukungan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Emiten berkode PTPP itu berhasil menyelesaikan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 507,80 miliar tersebut dalam waktu 37 hari kalender terhitung sejak 25 November 2025 dengan capaian progres 100 persen.

Proyek tersebut mencakup pembangunan SPPG di 69 titik lokasi yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pun mengapresiasi penyelesaian proyek itu.

“Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan. Terima kasih,” ujarnya.

Pembangunan fasilitas SPPG tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung Program MBG yang bertujuan menyediakan fasilitas produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien.

Fasilitas itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi danstunting, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.