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All-Stars Kudus Pertahankan Gelar, Pemain Terbaik Siap Berburu Prestasi di SingaCup 2026

All-Stars Kudus Pertahankan Gelar, Pemain Terbaik Siap Berburu Prestasi di SingaCup 2026
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All-Stars Kudus berhasil mempertahankan gelar juara di ajang MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026. Sebanyak 34 pemain terbaik akan tampil di SingaCup 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KUDUS - Dominasi All-Stars Kudus di ajang MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026 belum berhasil dipatahkan. 

Bermain di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, tim tuan rumah sukses mempertahankan gelar setelah menundukkan All-Stars Jakarta lewat drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang waktu normal, Sabtu (28/6).

Keberhasilan itu sekaligus menegaskan Kudus masih menjadi kekuatan utama dalam pembinaan sepak bola putri usia dini di Indonesia. 

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Sementara All-Stars Surabaya kembali finis di peringkat ketiga setelah mengalahkan All-Stars Yogyakarta 1-0.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai MilkLife Soccer Challenge bukan sekadar turnamen, melainkan bagian dari langkah nyata membangun masa depan sepak bola putri Indonesia.

"PSSI telah menyiapkan blueprint sepuluh tahun menuju Piala Dunia Wanita 2035. Sekarang, kita tidak lagi hanya bicara rencana, tapi sudah bergerak dengan aksi nyata melalui program dan kompetisi seperti MilkLife Soccer Challenge," kata Erick.

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Ia menegaskan, target besar tersebut hanya bisa diwujudkan lewat kolaborasi berbagai pihak.

"Kemajuan ini hanya bisa tercapai lewat kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, sekolah, dan orang tua. MilkLife Soccer Challenge sudah jadi contoh nyata kolaborasi tersebut," lanjutnya.

All-Stars Kudus berhasil mempertahankan gelar juara di ajang MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026. Sebanyak 34 pemain terbaik akan tampil di SingaCup 2026.

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