Allianz Life Luncurkan SmartLink Guard Investa untuk Lindungi Masa Depan
jpnn.com, JAKARTA - Setiap nasabah punya kebutuhan dan prioritas finansial yang berbeda, mulai dari mempersiapkan perlindungan keluarga, mengembangkan aset, hingga membangun warisan atau legacy bagi generasi mendatang. Di tengah kondisi ekonomi dan pasar yang dinamis, perbedaan kebutuhan tersebut semakin menegaskan pentingnya memilih solusi finansial yang bisa mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut.
Menjawab kebutuhan itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) meluncurkan SmartLink Guard Investa, Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau asuransi investment link, yang dikenal juga sebagai unit link.
Berbeda dari produk asuransi tradisional, investment link memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh proteksi jiwa sekaligus potensi nilai investasi dalam satu solusi. Potensi nilai investasi ini menjadi nilai tambah investment link, di mana nasabah bisa gunakan untuk mendukung beragam tujuan finansial.
Untuk makin membantu nasabah dalam menyusun rencana finansial masa depan, SmartLink Guard Investa menawarkan pilihan subdana yang beragam dalam mata uang Rupiah dan USD, termasuk subdana dengan strategi investasi komoditas emas serta potensi pendapatan tunai berkala.
Alexander Grenz selaku Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia mengatakan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dan perubahan yang dinamis, perlindungan saja tidak lagi cukup, sementara investasi tanpa perlindungan dapat membuat keluarga lebih rentan terhadap ketidakpastian finansial.
“SmartLink Guard Investa hadir sebagai solusi agar nasabah dapat membangun ketahanan finansial dengan memadukan keduanya. Didukung oleh keahlian investasi dari AllianzGI Indonesia, SmartLink Guard Investa membantu nasabah meraih peluang pertumbuhan jangka panjang, sekaligus menjaga legacy yang telah mereka bangun dengan kerja keras,” ujar dia dalam siaran persnya.
Sebagai salah satu keunggulan utamanya, SmartLink Guard Investa menawarkan manfaat perlindungan jiwa yang bertumbuh seiring jangka waktu polis. Uang Pertanggungan meningkat secara bertahap hingga total 500 persen dari Uang Pertanggungan awal.
Manfaat ini dirancang agar perlindungan dapat berkembang mengikuti perubahan kebutuhan keluarga pada setiap tahap kehidupan, sehingga memberikan rasa aman yang lebih berkelanjutan bagi orang-orang yang dicintai.
Allianz Life Indonesia meluncurkan produk SmartLink Guard Investa untuk melindungi masa depan.
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