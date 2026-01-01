Allianz MoveNow Camp Dukung Generasi Muda Raih Masa Depan Impian

jpnn.com, JAKARTA - Allianz Indonesia kembali menyelenggarakan Allianz MoveNow Camp – Indonesia Edition 2026, sebuah inisiatif sosial global Allianz yang dikembangkan bersama gerakan Olimpiade untuk mendorong generasi muda aktif bergerak dan berkembang dan membangun karakter melalui olahraga.



Sebagai mitra asuransi resmi global (Worldwide Insurance Partner) untuk Gerakan Olimpiade dan Paralimpiade sejak tahun 2021 hingga tahun 2032, Allianz menggelar MoveNow Camp mencakup tiga pilar; Move the Mind (pengembangan pikiran), Move the Body (aktifitas fisik) dan Move Society (kontribusi kepada masyarakat).



Di Indonesia, program yang telah dimulai sejak tahun 2024 ini berfokus pada pelatihan sepakbola kepada talenta muda yang memberikan pengalaman berlatih layaknya pemain profesional.

Jadi, manfaat yang dituju tidak hanya kemampuan bermain sepakbola biasa, tapi juga kepercayaan diri, ketahanan mental, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama hingga belajar mengelola risiko dan mengatur keuangan untuk persiapan masa depan sejak dini.



Lebih dari 400 remaja dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya mendaftarkan diri untuk mengikuti tahun ini. Dari proses seleksi tersebut, 30 remaja berusia 14-16 tahun, terdiri atas 24 peserta putra dan enam peserta putri, terpilih untuk mengikuti program pelatihan sepak bola intensif pada 17-18 Oktober 2026 di Lapangan ABC GBK, Senayan, Jakarta.



Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya di Indonesia, Allianz MoveNow Camp memperluas proses seleksi peserta ke tiga kota. Program tahun ini menghadirkan Coach Indra Sjafri, Pelatih Sepak Bola Nasional, Bambang Pamungkas, Mantan Pemain Tim Nasional, Coach Nova Arianto, Pelatih Sepak Bola Nasional, dan Arkhan Kaka, Pesepak Bola Profesional.



Setiap figur membawa perspektif yang berbeda dalam pengembangan pemain muda. Coach Indra Sjafri memberikan pembekalan mengenai fondasi pengembangan pemain, disiplin, dan pengambilan keputusan.

Bambang Pamungkas membagikan pengalaman mengenai profesionalisme, mentalitas, dan kepemimpinan. Coach Nova Arianto membekali peserta dengan pemahaman mengenai strategi, taktik, organisasi permainan, dan kerja sama tim, sementara Arkhan Kaka berbagi pengalaman menjalani proses sebagai pemain muda profesional.



Alexander Grenz, Country Manager & President Director Allianz Life Indonesia, mengatakan masa depan dibentuk oleh kebiasaan baik, keputusan yang bertanggung jawab, dan disiplin yang dijalankan secara konsisten.

Melalui Allianz MoveNow Camp, generasi muda mendapatkan kesempatan untuk belajar dari figur sepak bola Indonesia sekaligus meningkatkan kondisi fisik, keterampilan teknis, kemampuan membaca permainan, dan kerja sama tim.

Prinsip yang sama kemudian diterapkan dalam konteks yang lebih luas, untuk membantu peserta memahami risiko, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan finansial secara bertanggung jawab.

“Kami mendorong setiap peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan bersama-sama mengambil langkah berikutnya,” ujar dia.

Bagi Allianz Indonesia, mendukung potensi anak muda berarti memberi mereka ruang untuk belajar, kepercayaan diri untuk berkembang, dan fondasi yang kuat untuk menyiapkan dan mengamankan masa depan mereka serta membantu mereka untuk mendapatkan yang terbaik dalam setiap langkah keputusannya.



Selama dua hari, peserta mengikuti rangkaian pelatihan yang mencakup pengembangan teknik, pemahaman praktis, kebugaran, kerja sama tim, dan pertandingan persahabatan.

Peserta mengasah kontrol bola, akurasi umpan, dribbling, dan teknik finishing, penempatan posisi, transisi permainan, serta kemampuan membaca ruang dan mengambil keputusan di bawah tekanan.



Selain kemampuan teknis, peserta dilatih untuk berkomunikasi, membangun kepercayaan, menerima evaluasi, memahami peran, dan menyelesaikan tantangan secara kolektif. Rangkaian latihan ini memperkenalkan pehamanan bahwa perkembangan seorang pemain tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengolah bola, tetapi juga oleh disiplin, konsistensi, mentalitas, dan tanggung jawab terhadap tim.



Coach Indra Sjafri mengatakan bakat dapat membuka peluang, tetapi disiplin dan konsistensi yang menentukan sejauh mana seorang pemain dapat berkembang.