ALLPrint Indonesia 2026 Dibuka, 400 Peserta dari Berbagai Negara Ramaikan JIExpo
jpnn.com, JAKARTA - Pameran internasional industri percetakan dan teknologi grafika ALLPrint Indonesia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/10).
Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran yang berlangsung hingga 10 Oktober 2026 ini menghadirkan sekitar 400 peserta, termasuk 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Para peserta berasal dari lebih dari 10 negara, antara lain Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jerman, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan.
"Kehadiran ratusan peserta tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar industri percetakan dan teknologi grafika di Indonesia," kata CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim.
Dia menjelaskan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap industri percetakan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan daya saing usaha.
"Perkembangan teknologi membawa perubahan pada cara industri percetakan menjalankan proses produksi dan memenuhi kebutuhan pasar," ujar Daud.
Menurutnya, pelaku industri kini tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menghasilkan produk cetak. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan kebutuhan pasar yang terus berkembang.
Melalui ALLPrint Indonesia 2026, pihaknya ingin mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai teknologi dan solusi terbaru yang dapat mendukung pengembangan bisnis.
ALLPrint Indonesia 2026 resmi dibuka, tercatat 400 peserta dari berbagai negara meramaikan JIExpo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Adjie Afaz Berbagi Kunci Penting Kembangkan Bisnis Event dan Pameran
- Pertamina SMEXPO 2026 Digelar di Sejumlah Kota, Libatkan Lebih dari 150 UMKM Binaan
- Rayakan 2 Dekade, DXI 2027 Siap Mempertemukan Industri Diving & Adventure April Mendatang
- Pemerintah dan UOB Perkuat Ekosistem Seni Rupa Indonesia
- Pertamina Siap Hadirkan Produk Unggulan UMK di Kriyanusa 2026, Ada Tenun hingga Songket
- Industri Percetakan Bergeser ke Digital, ALLPrint Indonesia 2026 Hadirkan Teknologi Terbaru