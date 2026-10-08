ALLPrint Indonesia 2026 Dibuka, 400 Peserta dari Berbagai Negara Ramaikan JIExpo

jpnn.com, JAKARTA - Pameran internasional industri percetakan dan teknologi grafika ALLPrint Indonesia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/10).

Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran yang berlangsung hingga 10 Oktober 2026 ini menghadirkan sekitar 400 peserta, termasuk 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para peserta berasal dari lebih dari 10 negara, antara lain Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jerman, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan.

"Kehadiran ratusan peserta tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar industri percetakan dan teknologi grafika di Indonesia," kata CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim.

Dia menjelaskan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap industri percetakan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan daya saing usaha.

"Perkembangan teknologi membawa perubahan pada cara industri percetakan menjalankan proses produksi dan memenuhi kebutuhan pasar," ujar Daud.

Menurutnya, pelaku industri kini tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menghasilkan produk cetak. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Melalui ALLPrint Indonesia 2026, pihaknya ingin mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai teknologi dan solusi terbaru yang dapat mendukung pengembangan bisnis.