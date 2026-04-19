ALLU Buka Store Ketiga di Surabaya, Barang Mewah Segala Kondisi Bisa Diuangkan
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren barang mewah preloved yang kian diminati, ALLU kembali mempertegas langkah ekspansinya di Indonesia.
Terbaru, perusahaan asal Jepang itu membuka store ketiganya di Surabaya, tepatnya di Tunjungan Plaza 6, Pakuwon Tower lantai 19.
Langkah itu bukan tanpa alasan. Sejak hadir di Surabaya pada 2021, respons pasar dinilai cukup kuat.
Kini, ALLU mencoba naik kelas dengan menghadirkan lokasi yang lebih premium sekaligus pengalaman layanan yang lebih privat.
“Ini bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman menjual barang mewah yang lebih premium,” ujar Product Specialist ALLU Daisuke Oya, dalam keterangannya, Minggu (19/4).
Yang membuat ALLU berbeda dari kebanyakan pemain di segmen ini ialah fleksibilitas dalam menerima barang.
Tas Hermès tanpa kotak, jam tangan Rolex dengan goresan, hingga perhiasan Cartier tanpa struk tetap bisa diproses.
Tidak ada syarat kelengkapan dokumen atau kondisi fisik sempurna.
Di tengah tren barang mewah preloved yang kian diminati, ALLU kembali mempertegas langkah ekspansinya di Indonesia, dengan membuka store ketiga di Surabaya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
