ALLU Personal Service, Solusi Jual Barang Mewah Tanpa ke Store

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan dana cepat, ALLU menghadirkan ALLU Personal Service.

Sebuah layanan yang memungkinkan pelanggan menjual barang mewah tanpa perlu datang ke gerai.

Tim ALLU akan mendatangi pelanggan di rumah, kantor, atau lokasi yang disepakati untuk melakukan penilaian hingga transaksi.

Layanan tersedia untuk transaksi minimal Rp30 juta di Jakarta dan Surabaya.

Menurut Product Specialist ALLU, Taku Matsumoto, seluruh proses penilaian tetap dilakukan oleh tenaga ahli dengan standar yang sama seperti di gerai.

"Sementara dana dapat dicairkan dalam waktu sekitar 30–60 menit," kata Taku Matsumoto dalam keterangannya, Jumat (24/7).

ALLU juga menerapkan sistem jual putus, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu barang terjual.

Barang tanpa kotak, nota, atau yang memiliki lecet ringan tetap dapat dinilai selama keasliannya terjamin.