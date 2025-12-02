menu
Almuzzammil Instruksikan Pejabat dari PKS Potong Gaji Bantu Warga Terdampak Banjir
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzamil Yusuf. Dokumentasi Komdigi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzamil Yusuf menerbitkan instruksi ke pejabat publik dari parpolnya untuk memotong gaji dan tunjangan untuk membantu warga terdampak banjir serta longsor di Sumatra bagian utara.

"Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun kepala daerah kader PKS, agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan," ujar Almuzzammil dalam instruksi terbarunya, Selasa (2/12).

Selain memotong gaji dan tunjangan, Almuzzammil memerintahkan para pejabat publik PKS mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran.

Utamanya, kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu, demi memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan.

"Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan," kata Almuzzammil.

Dia juga mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya. 

Menurut Almuzzammil, penyaluran bantuan bisa dikoordinasikan melalui struktur DPW PKS di wilayah masing-masing.

“Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana,” lanjut Almuzzammil.

