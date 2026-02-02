Aloft Surabaya Pakuwon City Perkuat MICE Lewat Pengalaman Meeting Interaktif

jpnn.com, SURABAYA - Seiring dengan pemulihan sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dan meningkatnya kebutuhan akan ruang pertemuan yang produktif nan inspiratif, Aloft Surabaya Pakuwon City memperkenalkan penawaran meeting terbaru yang menggabungkan suasana stylish, fasilitas lengkap, serta pengalaman kuliner yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pertemuan bisnis.

Penawaran meeting ini dirancang untuk menjawab tren MICE 2026 yang menekankan pada experience-driven meetings, di mana pertemuan bisnis tidak lagi sebatas agenda formal, melainkan bagaimana melibatkan peserta dan mendorong kolaborasi.

Setiap meeting di Aloft Surabaya dilengkapi dengan fasilitas lengkap (LCD proyektor & screen, flipchart, microphone, dan perlengkapan menulis) serta keuntungan Marriott Bonvoy Event Points yang bisa ditukarkan dengan menginap gratis, atau peningkatan tipe kamar, sebuah nilai tambah bagi perencanaan acara.

Sebagai pembeda utama, Aloft Surabaya menghadirkan konsep "Meet, Mingle & Sizzle". Dengan minimum 50 peserta, penyelenggara otomatis mendapat bonus live cooking station yang menyajikan beragam menu Asia, Indonesia, hingga Western.

Para tamu menyaksikan langsung proses memasak, berinteraksi dengan chef, sekaligus menikmati hidangan yang lebih segar dan personal.

Konsep live cooking ini bukan hanya menambah keseruan suasana, tetapi juga memberikan pengalaman berbeda dibanding buffet biasa. Sajian seperti live noodle atau pasta disiapkan langsung memberikan daya tarik visual sekaligus cita rasa yang prima.

"Di Aloft, kami percaya meeting seharusnya lebih dari sekadar ruangan dan agenda, tetapi menjadi pengalaman yang mendorong koneksi, kolaborasi, dan energi baru," ujar Multi Property General Manager Aloft Surabaya Pakuwon City Reza Aryawarman.

"Melalui konsep meeting interaktif ini, kami menghadirkan pendekatan Different by Design khas Aloft. Format meeting dirancang lebih dinamis, relevan, dan berkarakter lifestyle, sehingga setiap pertemuan terasa lebih hidup, engaging, dan bermakna bagi para pesertanya," katanya.