Aloha Beach Jadi Lokasi IPPA Fest 2025, Menteri Imipas Apresiasi PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan apresiasinya untuk jajaran Direksi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang telah mendukung penyelenggaraan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025.

Festival yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2025 itu merupakan pameran untuk menampilkan hasil kreativitas para warga binaan lembaga pemasyarakatan itu digelar di Aloha Beach PIK2.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi PIK 2 yang telah menyediakan tempat dan fasilitas penunjang untuk IPPA Fest kali ini,” ujar Agus, Sabtu (9/8/2025).

Menteri berlatar belakang perwira tinggi Polri itu menuturkan dukungan Aloha PIK2 dalam penyelenggaraan IPPA Fest 2025 merupakan langkah strategis untuk mengangkat karya warga binaan ke panggung publik. Melalui IPPA FEst 2025, para warga binaan memamerkan ribuan produk kreatif, mulai dari fesyen, kriya, kuliner, batik, hingga seni lukis.

“Dukungan ini bukan sekadar penyediaan ruang, melainkan juga simbol kepercayaan kepada warga binaan bahwa karya mereka layak mendapat panggung,” ucap Agus.

Mantan Kabareskrim Polri itu menuturkan keterbatasan bukan hambatan untuk berkreasi. Oleh karena itu, Menteri Agus mengapresiasi langkah PIK2 membuka akses bagi publik dan pelaku industri untuk melihat langsung potensi karya warga binaan yang memiliki nilai estetis dan ekonomis.

Menteri Agus menambahkan IPPA Fest tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga ruang kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.

Menurut dia, peran PIK2 dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran mampu memperluas jangkauan produk warga binaan hingga pasar nasional dan internasional.