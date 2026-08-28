menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Alokasi Anggaran Rp 240 Triliun untuk MBG 2027, 97% Makanan, 3% Operasional

Alokasi Anggaran Rp 240 Triliun untuk MBG 2027, 97% Makanan, 3% Operasional

Alokasi Anggaran Rp 240 Triliun untuk MBG 2027, 97% Makanan, 3% Operasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala BGN merinci alokasi anggaran senilai Rp 240 triliun yang dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 2027. Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memerinci alokasi anggaran senilai Rp 240 triliun yang dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 2027.

Sudaryono menegaskan dana ratusan triliun yang bersumber dari anggaran pendidikan tersebut sudah mencakup biaya operasional lembaganya.

"Sudah ini dong, sudah Rp 240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya," kata Sudaryono di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Baca Juga:

Sudaryono menjelaskan sebanyak 97 persen dari total anggaran Rp 240 triliun tersebut akan difokuskan sepenuhnya untuk pelaksanaan program makan bergizi.

Sementara itu, sisa anggaran sekitar tiga persen dialokasikan khusus untuk berbagai kebutuhan operasional internal BGN.

Nilai tiga persen tersebut setara dengan lebih dari Rp 6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai fungsi pengawasan, pemantauan, hingga pembayaran gaji pegawai.

Baca Juga:

Gaji tersebut juga mencakup upah untuk lebih dari 30.000 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu," ujarnya.

Kepala BGN merinci alokasi anggaran senilai Rp 240 triliun yang dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 2027.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI