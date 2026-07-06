Alokasikan Rp 769,1 T, Purbaya Beberkan Fokus Anggaran di Sektor Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar USD 5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD 15.000.

Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan ekonomi nasional harus ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan talenta merupakan inti dari transformasi ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) perlu dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan saat Purbaya menjadi pembicara dalam acara salah satu Universtas di kawasan Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam APBN Tahun Anggaran 2026 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun.

Dana tersebut diarahkan untuk memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, dan memperkuat pembiayaan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).