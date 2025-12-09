ALPERKLINAS Apresiasi Kerja Keras PLN Normalkan Distribusi Listrik di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memberikan apresiasi atas kerja keras PT PLN (Persero) dalam menangani gangguan sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator ALPERKLINAS Tohom Purba dalam keterangan tertulis pada Selasa (9/12/2025).

Dia menilai langkah cepat PLN di lapangan sangat membantu masyarakat di tengah situasi darurat.

“Di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur, PLN bergerak cepat dengan menembus medan ekstrem serta melakukan perbaikan jaringan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Tohom Purba.

Menurutnya, kehadiran PLN di lokasi bencana memberikan dampak signifikan, terutama dalam memastikan pasokan listrik tetap tersedia selama masa tanggap darurat.

Tohom menambahkan hingga saat ini PLN terus bekerja ekstra untuk mempercepat normalisasi jaringan, mengevakuasi instalasi kelistrikan yang terdampak serta menyediakan genset di area-area kritis.

Terkait proses sinkronisasi sistem kelistrikan di Aceh yang masih memerlukan waktu, ia mengimbau masyarakat untuk bersabar dan terus memberikan dukungan hingga pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Saya melihat di seluruh titik, PLN terus bekerja keras dan bergerak melakukan perbaikan. Ini tentu bukan pekerjaan mudah, mengingat besarnya infrastruktur kelistrikan yang rusak serta beratnya medan yang dihadapi,” katanya.