Alpha Story Hadirkan Solusi AI untuk Tingkatkan Visibilitas UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan komunikasi pemasaran asal Singapura, Alpha Story memperluas operasinya ke Indonesia dengan membuka kantor di Jakarta Pusat.

Melalui afiliasi dengan perusahaan iklan luar ruang 8Infini, Alpha Story menargetkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fokus utama pengembangan bisnisnya di Tanah Air.

Perusahaan tersebut memperkenalkan layanan pemasaran dan komunikasi berbasis teknologi dengan biaya yang lebih terjangkau.

Layanan itu dirancang untuk membantu UMKM meningkatkan visibilitas, memperkuat citra merek, serta memperluas daya saing di tengah persaingan pasar digital yang makin ketat.

Chief Executive Officer (CEO) Alpha Story Jeremy Foo mengatakan, UMKM memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia dan berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kami ingin memanfaatkan teknologi AI, proses yang lebih efisien, dan biaya yang lebih terjangkau agar UMKM mampu menyampaikan cerita bisnis mereka secara lebih kuat," ujar Jeremy, dalam keterangannya, Jumat (19/6).

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Menurut dia, model bisnis Alpha Story Indonesia memungkinkan pelaku UMKM, startup, perusahaan yang dipimpin pendiri, hingga merek yang sedang berkembang memperoleh akses terhadap layanan komunikasi profesional tanpa harus terikat kontrak jangka panjang maupun mengeluarkan biaya awal yang besar.

Layanan tersebut mencakup penyusunan strategi komunikasi, pembuatan siaran pers, publikasi media, hingga laporan evaluasi kampanye.