ALSA LC Unpad Pilih Peradi Untuk Diskusi Soal Perkembangan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus bersama puluhan anggota Asian Law Students Association (ALSA) LC Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pilih Peradi untuk berdiskusi seputar perkembangan hukum dan advokat.

Director ALSA LC Unpad Nino Yelo Susanto mengungkapkan alasan pihaknya memilih Peradi meskipun saat ini bertebaran berbagai organisasi advokat (OA).

"Karena memang kan salah satu pilar paling lama juga yang paling banyak anggotanya, dan berdasar Undang-Undang Advokat kan ya Peradi," kata Nino di DPN Peradi, Jakarta, Senin, (28/6).

Peradi merupakan satu-satunya atau wadah tunggal (single bar) sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peradi merupakan satu-satunya OA yang mempunyai kewenangan dari negara untuk mengurus advokat.

"Makanya kami milih Peradi karena menurut kami, memang dari tahap pendidikan sampai tahap ujian (dan seterusnya), memang semua advokat itu pasti benchmark, standarnya adalah Peradi," ungkapnya.

Ketua Harian DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono menyampaikan keputusan menyambangi DPN Peradi di bawah Ketua Umum Prof Otto Hasibuan untuk berdiskusi seputar organisasi dan advokat, termasuk KUHP dan KUHAP baru sangat tepat.

"Sesuai Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, maka hanya ada satu wadah tunggal organisasi advokat yang mengurusi advokat mulai A sampai dengan Z," ujarnya.

Dalam paparan berjudul "Fungsi dan Peran Organisasi Advokat Peradi", Dwiyanto menegaskan sesuai UU Advokat, Peradi diberikan 8 kewenangan oleh negara, yakni menyelanggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian calon advokat (UPA), pengangkatan advokat, pemberhentian advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, dan melakukan pengawasan.