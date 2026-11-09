Alta Ballah Ungkap Alasan Lebih Memilih Timnas Indonesia ketimbang Liberia

jpnn.com - Alta Ballah buka suara seusai mendapat panggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia untuk tampil pada FIFA Matchday November.

Pemain kelahiran 30 Desember 2000 itu menegaskan keinginannya untuk memprioritaskan Indonesia ketimbang Liberia.

Alta memiliki darah Liberia dari sang ayah, Anthony Jomah Ballah. Hal tersebut membuatnya berpeluang memperkuat tim berjuluk The Lone Star itu pada masa mendatang.

"Sejak minggu lalu Federasi Sepak Bola Liberia sudah melakukan pemanggilan untuk pertandingan Kualifikasi Piala Afrika melawan Tanjung Verde," ujar Alta.

"Saya sudah berdiskusi dengan papa dan manajer. Namun, untuk saat ini saya masih ingin memprioritaskan Indonesia karena kami percaya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka," imbuhnya.

Alta Ballah lahir dan besar di Indonesia. Dia juga pernah memperkuat sejumlah klub Tanah Air, seperti Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, hingga Dewa United Banten.

Pemain bernomor punggung 37 itu pun mengakui bahwa Indonesia memiliki arti tersendiri dalam perjalanan hidupnya sebagai pesepak bola.

"Indonesia sangat dekat dengan saya karena saya lahir dan besar di sini. Jadi, tentu saja ada ikatan yang sangat kuat dengan negara ini," ujar pemain bertinggi badan 175 cm itu.