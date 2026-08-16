ALTARA Hadir di Indonesia, Usung Konsep Platform dan One Stop Gallery

jpnn.com, JAKARTA - ALTARA, brand sintered stone yang menghadirkan perpaduan antara desain, inovasi, dan kualitas material membuka ALTARA Gallery di kawasan Kapuk, Jakarta Barat.

Kehadiran ALTARA ditandai melalui acara Grand Opening bertajuk The Art of Timeless Luxury Through Smart Design, yang mempertemukan pelaku industri interior, eksterior dan arsitektur, desainer, aplikator, developer, serta mitra bisnis.

"Grand Opening ini menjadi langkah penting bagi ALTARA dalam memperkenalkan identitas dan visinya di industri interior, eksterior dan arsitektur Indonesia," ujar Director of Altara Indonesia, Andy Wijaya.

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Membawa Konsep Platform dan One Stop Gallery dengan Various Distinctive Design ke Industri Material ALTARA melihat bahwa perkembangan industri interior, eksterior dan arsitektur saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai fungsi material, tetapi juga mengenai bagaimana material mampu menjawab kebutuhan estetika, karakter ruang, serta gaya hidup modern yang tak lekang oleh waktu.

"Melalui konsep gallery, ALTARA menghadirkan pengalaman yang lebih imersif bagi pengunjung. Berbagai koleksi sintered stone dapat dieksplorasi melalui aplikasi pada berbagai kebutuhan interior dan arsitektur, mulai dari Flooring dan Wall Clading, kitchen countertop, island, vanity, dining table, hingga berbagai elemen desain lainnya," sebutnya.

Konsep tersebut sejalan dengan semangat ALTARA untuk menghadirkan material yang tidak hanya memiliki kualitas dan performa, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para desainer dan arsitek dalam menerjemahkan ide menjadi ruang yang memiliki karakter.

The Art of Timeless Luxury Through Smart Design mengusung tema The Art of Timeless Luxury Through Smart Design, ALTARA memperkenalkan pendekatan "Luxury Within Reach" yang berarti kemewahan bukan sesuatu yang sulit di jangkau.

"Bagi ALTARA, luxury dapat hadir melalui pilihan material yang tepat, desain yang thoughtful, kualitas yang dapat diandalkan, serta kemampuan sebuah ruang untuk tetap relevan dalam jangka panjang," sebut Andy.