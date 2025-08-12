menu
Alternatif Bisnis Jika Anda Pensiun Sebagai Pemain Bola

Wisal El Burji. Foto: ileague

jpnn.com - SIDOARJO - Kapten Deltras FC Wisal El Burji sepertinya sudah menyiapkan masa depan jika pensiun sebagai pemain sepak bola.

Deltras FC merupakan klub Championship, di bawah Super League.

Dunia bisnis yang dijalaninya itu ialah potong rambut atau barbershop.

Sejak musim lalu, mantan pemain Persipasi Bekasi tersebut sudah membuka di daerah Ciro, Sukodono, Sidoarjo.

"Mencoba mendirikan satu dulu. Kalau ramai kan bisa dikembangkan lagi," kata Burji, sapaan karib Wisal El Burji tersebut.

Sekarang barbershop-nya itu pindah ke Jalan Diponegoro, Kota Sidoarjo.

Menurut Burji, akses ke Ciro terlalu jauh. Selain itu, banyak netizen dan rekan-rekannya pingin usaha Burji dipindah ke kota.

