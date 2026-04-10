Alto Network Rilis Askara Connect dan Askara Collab, Percepat Resolusi Transaksi

jpnn.com, JAKARTA - PT Alto Network meluncurkan dua terobosan digital teranyar, Askara Connect dan Askara Collab.

Inovasi ini hadir sebagai upaya mengoptimalkan produktivitas operasional serta keandalan layanan transaksi bagi para mitra di ekosistemnya.

Kehadiran dua solusi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing perusahaan dalam mempertahankan dominasi pasar di industri sistem pembayaran.

CEO PT Alto Network, Gretel Griselda menjelaskan inovasi ini lahir sebagai jawaban atas tuntutan penyelesaian kendala transaksi yang harus serba cepat.

Pihaknya ingin memastikan pengalaman konsumen tetap terjaga dengan baik meskipun arsitektur pembayaran digital saat ini semakin rumit.

Askara Connect sendiri diposisikan sebagai pusat kendali atau dashboard terpadu yang memfasilitasi mitra dalam memantau performa serta rasio keberhasilan transaksi secara aktual.

Baca Juga: Indonesia Open Network Dinilai Mampu Jawab Persoalan Pelaku Usaha

Platform ini dibekali kemampuan untuk melacak sumber masalah dari setiap kegagalan transaksi dengan tingkat presisi yang lebih baik.

“Di situ bisa melihat status transaksi dan juga success rate yang lebih cepat dan juga seluruh member kami bisa mengetahui apabila ada masalah atau bisa mengetahui root cause dengan lebih cepat,” ujar Gretel di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).