ALUDI Laksanakan Serah Terima Jabatan Kepengurusan Baru 2026-2029

jpnn.com, JAKARTA - Tingkat kepercayaan terhadap industri keuangan Indonesia harus tetap kokoh didukung fundamental ekonomi yang solid, meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada 2025 sempat berfluktuasi.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang melakukan pengawasan pada bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, termasuk layanan urun dana, juga bersinergi dengan ALUDI (Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia).

Industri Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang luar biasa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, total penghimpunan dana melonjak signifikan dari Rp1,53 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp2,04 triliun per Februari 2026.

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi jumlah penerbit (UMKM) yang meningkat tajam sebesar 33%, dari 804 entitas menjadi 1.073 entitas , serta dominasi sektor Syariah yang kini berkontribusi sebesar Rp1,14 triliun atau mencakup lebih dari 56% total pendanaan industri.

Hal tersebut dinyatakan oleh Patrick Gunadi, Ketua Umum ALUDI terpilih periode 2026-2029, pada saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Rabu, 11 Februari 2026 dari Pengurus Lama ke Pengurus Baru ALUDI.

"Tren positif industri SCF juga tercermin dari basis investor yang terus meluas hingga mencapai 187.291 pemodal. Dengan momentum kenaikan dana yang konsisten dan dukungan instrumen yang semakin variatif seperti Sukuk dan Saham, industri ini diproyeksikan akan terus tumbuh kuat sebagai pilar pendanaan alternatif utama bagi UMKM nasional di masa depan,” ungkap Patrick dalam keterangan resmi.

Kepengurusan ALUDI periode tahun 2026-2029 didukung oleh Heinrich Vincent sebagai Wakil Ketua Umum 1 (Pengembangan), Budiman Indrajaya selaku Wakil Ketua Umum 2 (Syariah) dan Yandhi Surya sebagai Wakil Ketua Umum 3 (Governance and Compliance).

Pengurus dibantu oleh Ivo Rustandi sebagai Sekretaris Jenderal, Agung Wibowo selaku Bendahara Umum, Putri Madarina sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Giovanni Umboh sebagai Kepala Bidang Teknologi dan Informasi.